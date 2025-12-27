27日午前8時26分ごろ、兵庫県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は兵庫県北方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、兵庫県の豊岡市です。【各地の震度詳細】■震度2□兵庫県豊岡市■震度1□兵庫県朝来市□京都府京丹後市与謝野町気象庁の発表に