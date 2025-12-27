【モデルプレス＝2025/12/27】フジテレビでは、1月5日19時から『新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ドレミファドン！50周年の祭典 日本人が歌った名曲＆お宝映像大放出SP』を放送決定。あわせて、音楽クイズに挑戦する出演者が解禁された。【写真】STARTOアイドルと元日向坂メンバーが共演◆「クイズ！ドレミファドン！」3時間SP放送同番組は、世代を問わず家族みんなが楽しめる内容で、40年以上にわたって国民に愛され続ける音楽クイ