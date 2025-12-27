俳優の高杉真宙が２７日、フジテレビ系「めざましどようび」（土曜・午前６時）にＶＴＲ出演した。高杉は、ＭＣで同局の西山喜久恵アナウンサーと都内の海鮮バイキング店を訪れ、様々な種類の海鮮料理を堪能した。ロケでは、主演映画「架空の犬と嘘をつく猫」（来年１月９日公開、森ガキ侑大監督）を紹介。同作品は寺地はるな氏の同名小説が原作。不都合な現実から目をそらし、それぞれが嘘を重ねながらも、ともに生きる一家