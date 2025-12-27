「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の総集編を、一気に放送する “べらぼうデー” 12月29日（月）が近づいてきました。今年の最後に、もう一度お江戸の世界に浸れるのはファンとして嬉しい限り。そこで、“べらぼうデー”のお供にしていただきたく、記憶に残る“感動の名場面”を振り返りカテゴリー別にご紹介してきました。『べらぼう』は終わらない！総集編の放送前に心に残った感動の名場面を振り返る【吉原・遊女編】『べらぼう』