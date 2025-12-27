今日27日(土)は北日本を中心に断続的に雪が降り、猛ふぶきになる所も。道路に影響が出る可能性は28日(日)にかけて「大」。最新の情報を確認し、いつも以上に慎重な運転を心がけてください。大雪や強風による交通への影響「大」今日27日(土)は冬型の気圧配置は次第に緩みますが、上空には強い寒気の流れ込みが続きます。日本海側は東北や北海道を中心に断続的に雪が降り、さらに積雪が増えるでしょう。明日28日(日)午前6時までの24