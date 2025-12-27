北海道内では２０２５年、凶悪な殺人事件や悪質な犯罪が相次ぎました。なかでも全国の現役教員による盗撮事件は教育現場に衝撃を与えました。道内でも相次ぐ盗撮の実態に迫ります。 （盗撮被害にあった女性）「平気な顔で普段接している方がそういう犯罪を犯しているということなので。本当に気持ち悪い」盗撮被害にあった、札幌市内に住む女性です。ある日、自宅の天井に身に覚えのない火災報知器が取り付けられていました。