老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、昭和36年4月2日以降生まれの男性の「特別支給の老齢厚生年金」についてです。Q：昭和36年4月2日以降生まれの男性は特別支給の老齢厚生年金をもらえないのですか？