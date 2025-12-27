【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日、米軍が25日にナイジェリアで「過激派組織『イスラム国』（IS）のテロリスト」を対象に実施した攻撃について、自身の指示で1日延期させたと明らかにした。攻撃は当初24日に予定されていたが、トランプ氏が「クリスマスプレゼントを贈ろう」と提案し、25日に変更したという。ニュースサイトのポリティコのインタビューで語った。トランプ氏は「彼らはそんなことがあるとは思っていな