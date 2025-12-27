¡Ö°ìÈÖÀ®Ä¹¤Ç¤­¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢°ìÈÖÌîµå¤ò¹Í¤¨¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïµ»½ÑÅª¤Ë¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¤À®Ä¹¤·¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î¼ï»ÔÆÆÚö¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤ÎÅêµå¤Ï¡È°µÅÝÅª¡É¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£¢¡ Á°È¾Àï¤Ï¶ì¤·¤à25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥Õ¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°ºî²òÀÏ¤Î¤È¤³¤í¤Ë2²Õ½ê¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È²¿¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡É¡¢¡È²¿¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡É¤ò¼«