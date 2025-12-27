「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」(ファミリー劇場) 竜星涼と八木莉可子のW主演で2024年に放送されたサスペンスドラマ「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」。国内最大級の詐欺組織「幻獣」に捜査官として潜り込んでいた父を殺された兄妹が、犯人を見つけるために父と同じ潜入捜査官として組織に入り込む物語で、高度な頭脳戦や二転三転する状況、さらに「バレたら一発 即ジ・エンド」という、スリリングすぎる展開が視聴者の心を鷲