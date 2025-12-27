鈴木優氏が山下舜平大を推す理由2025年のMLBは、ドジャース・大谷翔平投手が3年連続でMVPを獲得。同じくドジャースの山本由伸投手が歴史的活躍を見せてワールドシリーズMVPに輝くという、日本人選手の活躍が光った1年だった。そして、日本人の次世代エースとして期待したいのがオリックス・山下舜平大投手だ。2年前に私、元オリックス投手・鈴木優が「全米におすすめしたい選手」として山本について書いたが、山下はまた違った