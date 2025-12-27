タレントの中山秀征が２７日、ＭＣを務める日本テレビ系「シューイチ」（土曜・午前５時５５分。日曜・午前７時半）に生出演した。中山は来年１月１日午前６時から「新春シューイチ」を生放送することを告知した。中山とともに同局の田辺大智アナウンサーがＭＣ。この日のコメンテーターは経済ジャーナリストの渋谷和宏氏、俳優の本仮屋ユイカ、クリエイターの松丸亮吾が出演。中山は「元旦シューイチはこのメンバーでお届け