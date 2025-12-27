ハイアットリージェンシー京都のオールデイダイニング「カフェ33」で、ついに初となる「ドーナツブッフェ」が登場。2025年12月1日～2026年3月31日まで、ホテルメイドの多彩なドーナツを90分間好きなだけ楽しめる夢のような体験が叶います。色鮮やかなブッフェ台やセルフデコレーションの楽しさは、大人はもちろんお子さまにもときめきを届けてくれるはず♡“選ぶ・作る・食べる”