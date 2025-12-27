フェアウェイの絶好のポジションからのアイアンショット。ピンを狙って真っすぐ打とうと思いがちだが「グリーンに乗せたいなら球を曲げて打つといいですよ」河野勝成コーチ。曲げて打つテクニックをレクチャーする。 体を出球の方向に向けて構え、弾道のイメージを持つ PWを使って10ヤード曲げるコツをつかんだら、今度は7Iで20ヤードくらい曲げてみよう。「自分の感覚にマッチして