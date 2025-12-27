【ジュネーブ共同】国連の業務を検証する国際NGO「UNウオッチ」は26日、今年の「最悪の瞬間」と題したリストを発表した。ワースト1位には人権侵害で各国から批判を受けるサウジアラビアが、女性の権利推進を目指す「女性の地位委員会」で議長を務めたことを挙げた。UNウオッチはサウジについて「女性の権利に関して悲惨な実績しかない」と皮肉まじりに紹介。「国連は人権を守るために設立されたのであり、弾圧を覆い隠すためで