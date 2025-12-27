「コスパが微妙」「利用場所が限られる」「JOG E」には疑問の声多数!? ヤマハは2025年11月19日、新たな電動バイク「JOG E(ジョグ・イー)」を発表しました。 JOG Eは、原付一種クラスに位置づけられる電動スクーターで、交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:（ホンダ モバイルパワーパック イー）」を採用している点が最大の特徴です。【画像】超カッコイイ！ これがヤマハ「新型スクーター」です！ 画像で見る（13枚） こ