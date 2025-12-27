稲森佑貴が冬の恒例イベント『XXIO DREAM CUP』に参加した。契約するダンロップ（住友ゴム工業）が主催するプロアマ形式のコンペ。師走とは思えないような暖かさのなかで行われ、「いろいろとアドバイスをしたり、『楽しかった』と言ってくれるだけでうれしいです」と、笑顔で振り返った。【写真】貴重！ ジャンボ尾崎さんと松山英樹の競演スリクソンユーザーの稲森は、プロ成り立てのころにゼクシオを使用していたという。「良さ