タレント・堺正章＆岡田美里元夫妻の次女で、俳優の堺小春が25日、自身のインスタグラムを更新。母の岡田、デザイナーとして活躍する姉・菊乃との親子3ショットを公開した。【写真】「家族と過ごすクリスマスパーティーだいすき」母・岡田美里＆姉・菊乃との3ショットを披露した堺小春「Have a wonderful Christmas！家族と過ごすクリスマスパーティーだいすき」とつづり、母子3ショットや目にも楽しい料理の数々など、楽しげ