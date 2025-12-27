火の国エース・嘉永泰斗がグランプリ初陣だ！嘉永は１０月前橋で開催された𥶡仁親王牌を優勝。栄光のＧ?初制覇で、初のＧＰ出場（１２月３０日、平塚競輪場）を決めた。九州を、競輪界を背負っていく男の晴れ舞台を前に、本紙評論家でＧＰ出場７回（内１回は中止）の闘将・佐々木昭彦がＧＰ闘争の歴史を濃厚伝授。闘将の思いを注入された嘉永の胸の内はいかに。佐々木昭彦（以下、佐々木）𥶡仁親王牌の優勝、