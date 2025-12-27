【モデルプレス＝2025/12/27】俳優の伊藤英明が主演を務めるDMM TVオリジナルドラマ「ドンケツ season2」の最終話が、12月26日0時より配信スタート。この度、伊藤と柳葉敏郎からのコメントとともに、最終話の場面写真が公開された。【写真】「ドンケツ2」抗争の全貌がわかる勢力相関図◆「ドンケツ season2」ついに最終決戦第5話では、ロケマサとドムの死闘が描かれ、“はぐれ月”と半グレによる壮絶な抗争が大きなクライマックス