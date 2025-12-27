今後2週間の予定米雇用統計にFOMC議事録日本実質賃金と日銀主な意見イスラエル・イラン ・FOMC議事録予想通り利下げ、パウエル議長タカ派化せずドル売り継続 ・日銀12月主な意見予想通り利上げも植田総裁慎重姿勢でむしろ円売り ・日本実質賃金11カ月連続でマイナス見通しも減少幅は縮小傾向か ・米雇用統計前回は雇用者数が予想上回り失業率悪化でどっちつかず ・豪消費者物価指数インフレ予想以上の伸び