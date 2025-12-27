２２日からの週は、日本当局の円安けん制などを受けて、日銀会合後の円安進行に対する調整が入ったが、クリスマス明け後は調整の動きが一服した。日銀会合後の植田日銀総裁会見を受けて追加利上げの期待が後退したことを受けて、ドル円は157円台後半で週の取引をスタート。行き過ぎ感への警戒もあって、やや上値が重くなると、片山財務相が「為替の過度な変動に対し、断固として措置を取る用意がある」「介入も含めフリ