「かまぼこの飾り切り」で正月料理がぐんと華やかに！ おせちやお雑煮の準備真っ只中という方にぜひ試していただきたい「かまぼこの飾り切り」レシピをご紹介。今まで挑戦してこなかった人も必見。紅白のかままぼこで飾り切りができると、料理がぐっと華やかになりますよ。 年越しそばに入れても華やかに！卯年にぴったりのかまぼこ目でも楽しめる一品華やかな扇のかまぼこまるで芸術作品！初心者も挑戦しやすい飾り切り 初心者