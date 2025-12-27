外食大手のロイヤルホールディングス（ＨＤ）は２６日、大手商社の双日などと共同で、米カリフォルニア州にすしを中心とする飲食店を今月３０日に初出店すると発表した。市場規模が大きく日本食の人気が高い米国での収益拡大を目指す。ロイヤルＨＤと双日、すしチェーンの銚子丸（千葉市）でつくった合弁会社が、「ＳＵＳＨＩＮＩＧＩＲＩＢＡ（スシニギリバ）」の店名で出店する。観光客が多いハンティントンビーチに開店