東京・台東区の「アメ横」で防犯を呼びかけるパレードが行われました。大勢の人でにぎわう台東区上野の「アメ横」で、警視庁と商店街の人など約50人が犯罪や事故への注意を呼びかけました。人混みで起こりやすくなるスリや雑踏事故などを踏まえたもので、警視庁は「絶無を期して万全の体制で臨む」としています。