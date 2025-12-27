「ビデオテープが見られなくなる問題」第5弾。クリスマスやお正月の大切な“想い出”も消えてしまうかもしれません。【写真を見る】親元を離れても「映像を見たら頑張れる」…ビデオテープに残る“家族のクリスマス”【THE TIME,】 80年代の“いまは無き風景”「よいしょ！よいしょ！」威勢のいい掛け声とともに振り下ろされる杵。もち米を炊く釜を見守る人たちや、つきたての餅を丸める人たちー今から44年前、1981年の年末に