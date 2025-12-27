2025年12月26日現在、「松のや」の公式Xでお得なクーポンを公開しています。そのクーポンが、12月29日15時で終了することが発表されました。25％引きクーポンがついに終了してしまう...公式Xが12月23日に投稿した内容によると、12月10日15時から始まったお得なクーポンの終了日は、12月29日15時とのこと。最大330円引きのクーポンが利用できる期間は残りわずか。クーポンでお得に食べられる定食は以下の通り。・ロースかつ定食＋ト