季節性インフルエンザは日本では毎年年末から流行し始め、1月下旬～2月にかけてピークを迎えます。いったん流行が始まると短期間に多くの人に感染するのが特徴です。 インフルエンザの原因となるインフルエンザウイルスは、構造の違いにより大きくA型・B型・C型の3種に分かれます。このうち大きな流行の原因となるのはA型とB型です。 さらにA型は構造の違いにより多数に分かれ、近年は鳥インフルエンザなどの新型イ