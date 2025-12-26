頭痛には様々な原因がありますが、天気や光、騒音などの環境要因が影響することも少なくありません。今回の記事では片頭痛の対処法について、「あい内科クリニック」の柳本先生に解説していただきました。 監修医師：柳本 昌子（あい内科クリニック） 東邦大学医学部卒業。その後、済生会若草病院内科、国立循環器病研究センター脳神経内科、介護老人保健施設みやじま、間中病院で経験を積む。2002年、神奈川県横浜市