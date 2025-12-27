ChatGPTなど、テキスト生成AIをよく使う人、仕事に生かす人は今やまったく珍しくない。一方で画像生成、さらには動画生成となると、生成AIを使って日常的に行っている人はまだまだ少ないのではないだろうか。動画生成をする人でもせいぜいSNSなどに投稿する、いわば“遊び”用途がほとんどだろうと思う。しかし今や、AIによる動画生成は非常に容易になり、無料でできることも増えている。本記事ではX（旧Twitter）内で使える生成AI