― ダウは20ドル安と6日ぶりに反落、クリスマス翌日で薄商いのなか利益確定売り優勢 ― ＮＹダウ 48710.97 ( -20.19 ) Ｓ＆Ｐ500 6929.94 ( -2.11 ) ＮＡＳＤＡＱ 23593.10 ( -20.21 ) 米10年債利回り4.129 ( -0.003 ) ＮＹ(WTI)原油 56.74 ( -1.61 ) ＮＹ金 4552.7 ( +49.9 ) ＶＩＸ指数13.60 ( +0.13 ) シカゴ日経225先物 (円建て)50695 ( -25 ) シカゴ日