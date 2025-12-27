有原航平投手（33）が古巣・日本ハムへの移籍を決断した。2年連続最多勝で小久保ホークスの連覇に貢献し、イニング数も2年連続でチームトップだった。7イニング前後を平均して投げて救援陣の負担を減らしていたという点でもその穴は大きい。それでも今季規定投球回に到達した実績十分のモイネロ、上沢、大関に加え、今季6勝の大津と松本晴、飛躍を目指す前田悠、前田純ら若手もそろう。台湾・味全から徐若熙（シュー・ルオシー