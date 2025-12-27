◇ベルギー1部ゲンク3―5クラブ・ブリュージュ（2025年12月26日ベルギー・ゲンク）ゲンクのMF伊東純也が復帰戦でゴールを決めた。右脚負傷で離脱していたアタッカーはホームのクラブ・ブリュージュ戦で2―3の後半27分から10月5日以来の出場を果たすと、4分後に一時同点となる一撃。左サイドでパスを受け、自らゴール前まで持ち込んで相手選手3人に囲まれながら今季3点目を決めた。試合は終盤の2失点で3―5と敗れたが、復