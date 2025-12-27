元乃木坂46のメンバーでタレントの高山一実（31）と東大発の知識集団「QuizKnock」（クイズノック）のふくらP（本名：福良拳／32）が27日、それぞれのSNSで離婚したことを発表した。【全身ショット】「ちょっと痩せた？」“ミニスカ制服”で太もも美脚あらわな高山一実 ＜全6枚＞高山は「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と報告。「結婚の折に温かいお祝いを