2025年（令7）は日本の歴史上、最も愛された人物である、野球の長嶋茂雄さんが亡くなった年として人々の思いに刻まれるだろう。長嶋さんは6月3日に肺炎のため、89歳で逝った。東京6大学の立大で8本の本塁打記録を引っ提げて、58年（昭33）に巨人軍に入団。デビューの4打席4三振から、天覧ホームラン、V9、そして2度にわたって監督として指揮を執った。公私にわたる付き合いがあり、長嶋さんの公式イベントの司会も務めたタレントせ