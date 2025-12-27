Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。コーヒー豆やナッツ、シリアルの鮮度をしっかり守ります。machi-yaに登場した「SHELBRU CANISTER STAINLESS」は名前のとおりステンレス製のシンプルでスタイリッシュなキャニスター。ワンタッチ真空維持で酸素と光（紫外線）を通さないから、豆の風味を鉄壁ガードしてくれますよ。おトクなセ