今や災害級の暑さとなった日本の夏。 【写真を見る】｢黒潮大蛇行｣終息も伊勢エビ戻らず “天敵”ウツボが増えた…伊勢志摩の海の異変 アワビやサザエが姿消した“磯焼けの海”は回復するのか （街の人） 「40度は慣れられない。体が悲鳴をあげている」「常に焦げそう」 夏の平均気温は3年連続で観測史上最高に。 そして海は…（鈴木ダイビングサービス・鈴木勝海さん 三重・志摩市 ことし8月）「全然冷たくない。生