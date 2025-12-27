育児休暇からの復職時、久しぶりの満員電車に「無理！」となった方も多いのではないでしょうか。筆者の知人A子さんも、“満員電車での通勤”が復職時の最初の壁でした。時差通勤やテレワークで働けないか上司に相談したところ、信じられない一言が返ってきて──。 育児休暇から復職、しかし 私が育児休暇から復職した時の出来事です。電車通勤はおよそ1年ぶり。もともと満員電車は苦手でしたが、久しぶりに乗るとその苦