マンチカンの子猫に初めてシャンプーをする様子がお利口で可愛いと話題です。動画には「かわいいし偉すぎる！」「お利口さん♡」等のコメントが寄せられ51万回以上再生されているようです。 【動画：はじめてのシャンプーで『不安そうにしている子猫』→体を洗い始めると…涙が出るほど尊い光景】 はじめてのシャンプー TikTokアカウント「noa」に投稿されたのは、マンチカンのノアちゃんの初めてのシャ