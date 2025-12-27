｢決定的瞬間｣ BEST12 ?大谷翔平（31）10月17日 リーグ優勝決定シリーズで１試合３本塁打10奪三振世界一へチームを勢いづけた″究極の自援護″ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦に先発登板した大谷翔平（31）は、６回10奪三振無失点の快投を見せ、打っては先頭打者ホームランを含む３本塁打と大暴れ。ポストシーズン史上最高のパフォーマンスを全世界に見せつけたヒーローは試合後、その余韻に浸る様子もなく「あと４