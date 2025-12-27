テイラー・スウィフト（35）は、人生設計のアドバイスをスティーヴィー・ニックス(77)から受けているようだ。「多くの人々の経験の中に共通する筋道を見つけようとしている」というテイラーは、スティーヴィーが自分の人生において最も影響力のある人物だと認めている。 【写真】最も影響力のある人物だとするスティーヴィー・ニックス 「ザ・レイト・ショー・ウィズ