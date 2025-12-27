▼山梨県（甲府地方気象台・２７日５時）【中・西部】晴れ【東部・富士五湖】晴れ時々くもり▼長野県（長野地方気象台・２７日５時）【北部】くもり時々晴れ【中部】晴れ【南部】晴れ後くもり▼新潟県（新潟地方気象台・２７日５時）【下越】雪【中越】雪時々止む【上越】雪時々止む【佐渡】雪か雨▼富山県（富山地方気象台・２７日５時）【東部】くもり後雪か雨【西部】雪時々止む▼石川県（金沢地方気象台・２７日５時）【加賀】