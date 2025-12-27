ジャイアンツ戦士と結婚した元アイドルが、キュートなサンタコスプレを披露した。２７日までに自身のインスタグラムを更新し「クリスマスＬＩＶＥありがとうございました。楽しかったぁ〜最高のクリスマスでした」とライブ実施を報告。「背景はＣｈａｔＧＰＴにお願いしたらちょ〜豪華にしてくれた」という写真をアップし、赤いチェック柄のサンタの衣装を着てポーズを見せた。この美女の正体は、元ＨＫＴ４８のメンバーで、