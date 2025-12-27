「40代は自分のキャリアの理想像を実現するための、最後のチャンス」こう話すのは、SNSなどで「転職とキャリア」をテーマにSNSなどで発信してきた安斎響市さん。自身もまた年齢のステージが変わるたびに働き方について悩んできた。ただ、「最後のチャンス」だからと言って、「一発逆転できるわけではない」という。著書『40代からの転職と副業』（育鵬社）から一部抜粋・再編集して紹介する。一発逆転のチャンスは存在しない40代を