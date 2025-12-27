大分市佐賀関で起きた大規模火災を受け開設されていた避難所が閉鎖されました。11月18日の火災発生当時から開設されていた佐賀関市民センターの避難所には、26日までに28世帯37人が避難していましたが、26日、避難所を後にする人の姿が見られました。避難所を出る人からは「やっと眠れる。畳に。普通通り生活できればいい。（夫と）2人だから」という声が聞かれました。市の「災害対策本部」も26日で廃止となっていて、今後は「生