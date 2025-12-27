高市首相は、年内の主な公務を終えて、27日からつかの間の休暇期間に入ります。高市首相：令和8年度予算は、令和7年度補正予算での対応に続き、切れ目なく日本列島を強く豊かにするための予算としました。良いお年をお迎えくださいませ。政府は26日、2026年度予算案を閣議決定し、高市首相は2026年の通常国会での早期成立を目指して「誠心誠意、説明を尽くす」と述べました。その後、高市首相は自民党の保守系議員や自らに近い議員