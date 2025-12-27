【リヤド共同】国際ボクシング連盟（IBF）スーパーフライ級で寺地拳四朗（BMB）が3階級制覇に挑む予定だったタイトルマッチが、王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）の体調不良で中止になった。主催者が27日に発表した。