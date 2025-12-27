アーティスト活動5周年を迎え、2025年9月には自身初となる日本武道館公演を開催。音楽活動にとどまらず、ジャンルの垣根を越えて活躍の幅を広げ、エンターテインメントの最前線を走り続ける、あの。クリスマスイブの12月24日、彼女の頭の中をさらけ出した全編書き下ろしの著書『哲学なんていらない哲学』（KADOKAWA）が発売された。「みんなちがってみんなつらい」――。本書につづられるのは、過去と対峙し、現在を見つめる中で