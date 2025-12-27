ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのトランプ大統領と28日に会談する予定だと明らかにしました。和平案の詰めの協議を行う見通しです。ゼレンスキー大統領は26日、記者団に、12月28日にフロリダ州でトランプ氏と会談する予定だと明らかにしました。20項目からなるロシアとの和平案についてアメリカと詰めの協議を行いたい考えで、ニュースサイト・アクシオスはトランプ氏の私邸「マールアラーゴ」で会うと報じています。