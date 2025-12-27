名古屋市名東区の交差点で27日朝早く、2人乗りのバイクと車が衝突する事故がありました。バイクに乗っていた男性1人が意識不明の重体、もう1人も重体とみられています。警察によりますと、名東区の「名東本通4丁目」の交差点で27日午前4時半ごろ、2人乗りのバイクと普通乗用車が出合い頭に衝突しました。バイクには10代後半くらいの男性2人が乗っていて、1人は意識不明の重体、もう1人も重体とみられています。車を運転して